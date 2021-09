V Istrski regiji blizu januarskega rekorda okužb

Epidemiološko stanje v Istrski regiji se naglo slabša. Danes so potrdili 24 novih okužb z novim koronavirusom in sta umrla dva bolnika s covidom-19. Gre za številke, ki jih niso več beležili od jaunarja in so blizu takratnega rekordnega števila okužb, ko so jih 13. januarja v enem dnevu potrdili 31.

Vse več je ljudi v samoizolaciji - trenutno 902 osebi - pri čemer je največ zlasti mladih osnovnošolcev in srednješolcev. V infekcijski kliniki puljske bolnišnice se trenutno zdravi 22 bolnikov s covidom-19.