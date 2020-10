V Italiji 17.012 novih okužb

V zadnjih 24 urah so v Italiji ob 124.686 testiranjih potrdili 17.012 novih okužb z novim koronavirusom. Delež okuženih brisov se je še nekoliko povečal in je bil 13,6-odstoten. Umrlo je 141 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 12997 bolnikov s covidom-19, ob teh še 1284 na intenzivni negi. Aktivno okuženih v Italiji je trenutno 236684. Skupaj je doslej ozdravelo 268.626 bolnikov, v zadnjih 24 urah 2423 bolnikov. Največ novih primerov okužbe so potrdili v Lombardiji, in sicer 3570, v Toskani, 2171 in v Kampaniji, 1981.