V Italiji 25.271 novih okužb, zaostritev ukrepov v več deželah

V Italiji so v zadnjih 24 urah ob 147.725 testiranjih potrdili 25.271 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 17,1-odstoten. V zadnjih 24 urah je umrlo 356 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 27.636 bolnikov s covidom-19 (1196 več kot včeraj), na intenzivnih negah pa se zdravi 2749 bolnikov (+100). V samoizolaciji je trenutno 542.849 ljudi. Doslej je skupaj umrlo 41.750 ljudi s covidom-19.

Vlada bo v več deželah zaostrila ukrepe za zajezitev pandemije in jih bo z rumenega seznama premestila na oranžni ali rdeči seznam. Odločitev bo verjetno padla v večernih urah. Med možnimi deželami, kjer bo prišlo do zaostritve ukrepov, naj bi bili Veneto, Ligurija, Emilija - Romanja, Toskana, Umbrija in Kampanija. V Trentinsko - Gornjem Poadižju pa se je predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher že odločil za zaostritev razmer in za popolno zaporo, potem ko je bil delež pozitivnih brisov v minulih dneh 26-odstoten.

Medtem je v Italiji vse več pozivov za popolno državno zaporo, zlasti s strani predstavnikov zdravnikov in bolničarjev. »Če ne bo takojšnjih ukrepov, čez mesec dni tvegamo vsaj 10.000 novih smrtnih žrtev,« je med drugim opozoril predsednik vsedržavne zdravniške zbornice Filippo Anelli.