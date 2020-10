Število novih dnevnih potrjenih okužb v Italiji se zadnje dni nezadržno veča. Danes so potrdili 5.372 okužb, skoraj tisoč več kot včeraj, ko so jih potrdili 4.458 in dva tisoč več kot v sredo. Umrlo je 28 bolnikov s covidom-19. Opravili so 129.471 testiranj.