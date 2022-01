V Italiji bo več zaposlitvenih pogodb kot leto prej

V letošnjem januarju podjetja v Italiji načrtujejo, da bo sklenjenih 457.650 novih delovnih pogodb, število pa naj bi se do konca marca povečalo na 1.158.150. To so podatki, ki jih posreduje bilten zveze trgovinskih zbornic Unioncamere in nacionalne agencije za aktivne politike dela Anpal, kjer poudarjajo, da bo 112.000 oz. 265.000 pogodb več kot v enakem obdobju lani in tudi več kot v pravkar preteklem lanskem decembru (104.000). Največ zaposlitev pričakujejo na področju trgovine in storitev, sledi industrija, na splošno pa bo število pogodb zraslo v vseh sektorjih z izjemo turizma, kjer zaradi negotovosti spričo pandemije covida-19 napovedujejo upad. Prevladujejo pogodbe za določen čas, sledijo tiste za nedoločen čas, sodelovanje, delo v najemu idr.

Največ ljudi se bo zaposlilo na severozahodu, sledijo severovzhod, srednja ter južna Italija z otoki. Med deželami prednjači Lombardija, sledijo ji Veneto, Emilja - Romanja in Lacij, krepko za njimi pa je Furlanija - Julijska krajina, kjer v letošnjem januarju pričakujejo sklenitev 10.260 novih pogodb. Največ jih bo na Videmskem (4130), sledijo Pordenon (3030), Trst (1830) in Gorica (1280 novih zaposlitev). Omeniti velja tudi, da se je Tržaška po odstotkih uvrstila na peto mesto med desetimi pokrajinami v Italiji, ki so najbolj prijazne do zaposlovanja mladih. Prejela je 29,4 odstotka, vodilno trojico pa sestavljajo Belluno (32,6 odstotka), Novara (31,1) in Vercelli (30,2 odstotka).