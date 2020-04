V Italiji danes manj žrtev, ob 20.20 bo spregovoril Conte

Medtem ko vsi čakajo na govor, ki ga bo nocoj ob 20.20 imel premier Giuseppe Conte, je Civilna zaščita posredovala posodobljene podatke o epidemiji. V Italiji je v nedeljo spet nekoliko naraslo število trenutno okuženih – zaradi manjšega števila ozdravelih –, zmanjšalo pa se je število smrtnih žrtev. Potrdili so 2324 primerov okužbe (v soboto 2357), analizirali pa so 49.916 brisov (v soboto 65.387), tako da je odstotek pozitivnih brisov 4,7 odstoten (v soboto 3,6-odstoten). Poudariti je treba, da so največ primerov odkrili v Lombardiji (920), Piemontu (394), Emiliji - Romanji (241), Liguriji (187) in Toskani (132).

Danes so potrdili 260 smrtnih žrtev tevilo smrtnih žrtev (v soboto 415), kar je najmanj od 15. marca. Virus je v Italiji doslej zahteval 26.644 življenj.

Tokrat pa je naraslo število trenutno okuženih v primerjavi s številom predhodnega dne (+ 256, v soboto - 680), saj je ozdravelo manj ljudi. Danes je okrevalo še 1808 ljudi (v soboto 2622, skupno 64.928). Na intenzivni negi leži 2009 bolnikov (93 manj kot v soboto), v ostalih oddelkih 21.372 (161 manj kot v soboto), v domači izolaciji pa je 82.722 ljudi (510 več kot v soboto).