V Italiji danes rekord četrtega vala

Epidemiološka krivulja v Italiji je še v porastu. Danes so ob 718.281 testiranjih potrdili 26.109 okužb z novim koronavirusom, kar je rekord v četrem valu pandemije. Tolikšnega števila novih okužb ni bilo več od 13. marca, ko jih je bilo 26.062. Delež skupnega števila PCR in hitrih antigenskih testov je bil 3,6-odstoten in se od včeraj ni bistveno spremenil. Od začetka pandemije se je z novim koronavirusom okužilo vsaj 5.308.180 ljudi.

Danes je umrlo 123 covidnih bolnikov, od začetka pandemije skupno 135.301.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 7338 bolnikov s covidom-19, kar je 29 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 917 bolnikov s covidom-19, kar je 47 več kot včeraj.

Aktivnih okužb je 317.930, kar je 12.277 več kot včeraj. V samoizolaciji je skupno 309.675 ljudi.