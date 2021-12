V Italiji so v zadnjih 24 urah opravili 1.034.677 PCR in hitrih testov in pri tem potrdili 78.313 novih okužb s koronavirusom (7,57-odstotni pozitivni delež). Na intenzivnih negah zdravijo 1145 covidnih bolnikov, na ostalih oddelkih pa 10.089. Umrlo je 202 covidnih bolnikov.