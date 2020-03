V Italiji manj hudo kot v soboto

V Italiji so v nedeljo zabeležili nekoliko manjši porast števila okuženih in smrtnih žrtev v primerjavi s soboto. Zaradi novega koronavirusa je v zadnjih 24 urah umrlo 651 ljudi (v soboto 793), potrdili so 3957 primerov okužbe (v soboto 4821). Skupno je v državi 46.630 okuženih, od začetka epidemije je umrlo 5476 ljudi. V zadnjem dnevu je ozdravelo 952 ljudi (skupno 7024), na oddelku za intenzivno nego se zdravi 3009 ljudi (+ 152).

»Današnje številke so manjše v primerjavi z včerajšnjimi. Upam, da bomo take številke (oziroma njihovo zmanjšanje op.a.) lahko potrjevali tudi v prihodnjih dneh,« je poudaril državni vodja civilne zaščite Angelo Borrelli in spet povabil Italijane, naj upoštevajo navodila vladne uredbe.