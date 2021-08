V Italiji manj novih okužb in nižji delež pozitivnih brisov

Epidemiološko stanje v Italiji kljub svoji resnosti se vendarle ne slabša bistveno in je v glavnem stabilno, vsaj če sodimo po trenutnih številkah. Potem, ko so sicer Sicilijo uvrstili na rumeni seznam in po spodbudnem upadanju reprodukcijskega indeksa, ki je bil včeraj 1,01, sta se danes zmanjšala število novih okužb in prav tako delež pozitivnih brisov.

Ob 293.464 PCR testiranjih so danes potrdili 6860 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,3-odstoten, za 0,6 odstotka nižji kot včeraj, kar je občutno manj kot v minulih dneh. Umrlo je 54 bolnikov s covidom-19. V Italiji je trenutno 139.428 aktivnih primerov okužbe, kar je 1310 več kot dan prej.

V rednih covidnih oddelkih je skupno hospitaliziranih 4111 covidnih bolnikov, trije manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 511 covidnih bolnikov in se število od včeraj ni spremenilo.

Skupno so v Italiji vbrizgali 76,7 milijona odmerkov cepiva, drugi odmerek je prejelo več kot 37,2 milijona prebivalstva, kar je 68,95 odstotka prebivalstva nad 12. letom starosti.