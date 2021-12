V Italiji na pohodu iracionalnost in revščina

Italijanska družba se mora v času pandemije soočati s prisotnostjo iracionalnosti, občutkom ranljivosti in porastom revščine. Te in druge nič kaj spodbudne podatke vsebuje zadnje, 55. poročilo raziskovalnega središča Censis, ki je bilo objavljeno danes. Pri Censisu poudarjajo zlasti, kako se je iracionalno mišljenje ugnezdilo v družbeno tkivo: tako je kar 5,9 odstotka Italijanov oz. okoli tri milijone ljudi prepričanih, da covid-19 ne obstaja, za 10,9 odstotka pa je cepivo nepotrebno oz. neučinkovito, medtem ko jih kar 31,4 odstotka meni, da gre za eksperimentalno zdravilo, osebe, ki se cepijo, pa odigrajo vlogo poskusnih zajcev. Za kar 19,9 odstotka ljudi sistem 5G zelo prefinjeno sredstvo za nadzorovanje človeških misli, poleg tega jih je 5,8 odstotka prepričanih, da je Zemlja ploščata, za deset odstotkov pa se človek ni nikoli izkrcal na Luno.

Poleg iracionalnosti prihaja tudi revščina: v primerjavi z letom 2010 se je lani število družin, ki živijo v absolutni revščini, več kot podvojilo, saj so jih našteli dva milijona, medtem ko jih je bilo pred desetimi leti 980.000, tako da je porast 104,8-odstoten.

Nelagodje se čuti tudi pri mladih: kar 81 odstotkov 572 anketiranih ravnateljev višjih srednjih šol v Italiji opozarja na vedno večjo razširjenost oblik depresije in eksistenčne stiske med dijaki. Obenem je med ljudmi zelo razširjeno mnenje, da vlaganje v študij in rezultati na tem področju ne jamčijo stalnega in primerno plačanega delovnega mesta. Poleg tega 74,1 odstotka mladih meni, da ključne položaje zaseda preveč starejših oseb, 54,3 odstotka pa, da se namenja preveč javnih sredstev v korist starejšim, namesto da bi jih namenili mladim. Krepi se tudi število mladih, ki ne študirajo in niti niso zaposleni. Prav tako se je dodatno zmanjšalo število zaposlenih žensk, za katere se je poleg tega z nastopom pandemije povečalo breme, saj so morale doma sočasno delati in skrbeti za otroke.

Kljub rasti bruto domačega proizvoda pa več kot polovica Italijanov (51,2 odstotka) meni, da se pretekli časi gospodarske rasti in blagostanja ne bodo vrnili, 69,6 odstotka jih je zelo zaskrbljenih glede prihodnosti, v primeru mladih se ta procent poveča na 70,8 odstotka. Zmanjšala se je tudi potrošnja, poleg tega Italijo pesti tudi demografska kriza, ugotavljajo pri Censisu.