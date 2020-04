V Italiji najmanj novih okužb od 13. marca, v FJK 6 novih žrtev

V Italiji je bolezen covid-19 zahtevala še 604 življenja, s čimer se je število žrtev povzpelo na 17.127. So pa zabeležili najmanj novih okužb v skoraj mesecu dni. Po podatkih italijanske civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah na testiranju pozitivnih 3039 ljudi, kar je najmanj v enem dnevu od 13. marca. To je povečanje za 2,3 odstotka, kar je najmanj od začetka epidemije. Skupno število okuženih se je povečalo na 135.586. Italija je tako po številu okužb na tretjem mestu za ZDA in Španijo. Medtem v Italiji še naprej upada število bolnikov na intenzivni negi, kar prinaša olajšanje za preobremenjene bolnišnice na Apeninskem polotoku. Na intenzivni negi je zdaj 3792 bolnikov, kar je 106 manj kot v ponedeljek.

V Furlaniji - Julijski krajini so v zadnjih 24 urah ugotovili 51 novih okužb, šest pa je bilo smrtnih žrtev, skupno število slednjih je tako doseglo 164, med katerimi je 85 žrtev bilo v Trstu, 49 v Vidmu, 27 v Pordenonu in 3 v Gorici. Na oddelkih za intenzivno nego je 45 oseb, hospitaliziranih je 185, na izolaciji na svojih domovih pa je 1150 okuženih s covidom-19. Virus je doslej dokazano premagalo 295 ljudi, medtem ko je 315 takih, ki ne kažejo več simptomov, a njihov bris še ni negativen.