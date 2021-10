V Italiji najmanj žrtev od konca julija

V FJK so danes ob 5303 PCR testiranjih potrdili 123 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,32-odstoten. Opravili so še 15812 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 10 novih okužb (delež 0,06-odstoten).

Umrl je en covidni bolnik, gre za 82-letnika, ki je bil hospitaliziran v videmski bolnišnici. V bolnišnicah FJK je sicer na covidnih oddelkih hospitaliziranih 37 bolnikov s covidom-19, štirje manj kot dan prej, sedem pa jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3832 bolnikov s covidom-19, in sicer 831 v Trstu, 2026 v Vidmu, 680 v Pordenonu in 295 v Gorici. Ozdravelo je 110.063 ljudi, klinično zdravih je 32, v samoizolaciji pa je 885 ljudi.

V Italiji so danes ob skupnem številu 472.535 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 2983 novih okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 0,6-odstoten, kar je desetinko odstotka več kot včeraj. Umrlo je 14 bolnikov s covidom-19, kar je najmanjše število od konca julija letos.

Danes je v Italiji 78.071 aktivno okuženih, kar je 451 manj kot včeraj. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 2371 bolnikov, kar je 74 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 352 covidnih bolnikov, kar je 5 manj kot včeraj.