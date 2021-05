V Italiji najnižji delež pozitivnih testov v tekočem letu

V Italiji je bil današnji delež pozitivnih testov najnižji v tekočem letu 2021. Pozitivnih je bilo 1,3 odstotka PCR in hitrih antigenskih testov oz. približno en test vsakih 77. Gre za zagotovo najnižji delež od 15. januarja letos, ko se je zaradi uvedbe hitrih antigenskih testov spremenil kriterij izračunavanja, po vsej verjetnosti pa že od lanskega poletja, ko se je pandemija prehodno umirila.

Danes so v Italiji ob skupnem številu 252.646 PCR in hitrih antigenskih testov potrdili 3224 novih okužb z novim koronavirusom. Doslej se je tako v državi skupno okužilo 4.197.892 ljudi. V zadnjih 24 urah je umrlo 166 covidnih bolnikov, od začetka pandemije februarja lani pa so zabeležili 125.501 žrtev. Aktivnih okužb je trenutno 268.145, kar je 8294 manj kot včeraj.

Vseskozi upada število hospitaliziranih covidnih bolnikov, na rednih covidnih oddelkih jih je 8557 oz. 393 manj kot včeraj, na intenzivnem zdravljenju pa 1323, kar je 59 manj kot včeraj.

S prvim odmerkom cepiva je bilo v Italiji do danes že cepljenih 31 milijonov in pol ljudi, z drugim odmerkom pa več kot 10 milijonov in pol oz. 17,74 odstotka prebivalstva.