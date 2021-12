V Italiji največ novih okužb v zadnjih osmih mesecih

V Italiji so danes ob 716.287 PCR testiranjih potrdili 20.497 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število potrjenih dnevnih okužb od 3. aprila, ko jih je bilo 21.261. Skupni delež pozitivnih PCR in hitrih antigenskih testov je bil 2,86-odstoten, nižji od včerajšnjega ko je bil 4-odstoten, so pa opravili manj testov. Z novim koronavirusom se je v Italiji od začetka pandemije okužilo vsaj 5.185.270 ljudi. Danes je umrlo 118 covidnih bolnikov, drugič v letošnjem decembru je tako število žrtev preseglo 100. Od začetka pandemije je v Italiji umrlo 134.669 bolnikov s covidom-19.

Aktivnih okužb je 263.148, kar je 8595 več kot včeraj. Na rednih covidnih oddelkih v italijanskih bolnišnicah je hospitaliziranih 6483 bolnikov s covidom-19, kar je 150 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 816, pet več.