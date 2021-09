V Italiji po devetih tednih upad števila okužb

Število okužb z novim koronavirusom v Italiji se je v tednu od 1. do 7. septembra prvič po devetih tednih zmanjšalo, in sicer kar za 12,5 odstotka, od 45.134 na 39.511. Zmanjšalo se je tudi število aktivno okuženih. V tednu do 31. avgusta jih je bilo 137.925, v minulem tednu pa 133.787. Upočasnila se je tudi rast števila hospitalizacij bolnikov s covidom-19, ki se je na rednih covidnih oddelkih povečalo za 1,3 odstotka - od 4252 na 4307 - in na intenzivnih negah, kjer se je v preteklem tednu zdravilo 563 covidnih bolnikov, teden prej pa 544, in se je torej število povečalo za 3,5 odstotka. Incidenca presega 150 okužb vsakih 100.000 bolnikov le v sedmih provincah, in sicer v Siracusi, Messini, Ragusi, Trapaniju, Catanii, Pratu in Caltanissetti.

Zasedenost bolniških postelj je nizka, ugotavljajo pri fundaciji Gimbe, saj so redni covidni oddelki zasedeni 7-odstotno, oddelki za intenzivno nego pa 6-odstotno.