Italijanska vlada je razglasila izredne razmere zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, ki se je pojavil v kitajskem Wuhanu. V četrtek so v Rimu potrdili prva primera na italijanskih tleh, gre za kitajska turista, ki sta zdaj hospitalizirana in njuno zdravstveno stanje naj ne bi bilo posebno problematično. Na ladji za križarjenje družbe Costa pa ni bilo okuženih, so v četrtek po večurnem čakanju in karanteni za 7000 potnikov sporočili iz laboratorijev rimskega zavoda za nalezljive bolezni Spallanzani. Ukrep, ki ga je danes sprejela vlada, omogoča hitrejšo organizacijo dela za soočanje z morebitnimi primeri koronavirusa, so razložili na ministrstvu za zdravje. S tem so povezana tudi finančna sredstva, s katerimi lahko ministrski svet v primeru suma okužbe najame večje število zdravnikov, objekte, opremo in prevozna sredstva. Hotelirjem priporočajo, naj se vedejo tako kot doslej: naj mirno sprejemajo goste in v primeru suma okužbe pokličejo številko za klice v sili.V Italiji so tak ukrep zaradi virusa sprejeli prvič, poroča tiskovna agencija Ansa. Leta 2003 je vlada zaradi epidemije virusa sars imenovala tedanjega vodjo civilne zaščite Guida Bertolasa za izrednega komisarja, ki je skrbel za zaposlovanje zdravstvenega osebja in primerno infrastrukturo v preventivne namene. Takrat je Italija začasno uvedla tudi kontrole na mejah, in sicer za potnike, ki so prihajali iz določenih držav.