V Italiji se bojijo slovenskega balzamičnega kisa

Italijansko-slovenski odnosi bi se lahko skisali, potem ko je Slovenija decembra lani Evropski komisiji poslala Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline. V njem je tudi določilo, zaradi katerega je Konzorcij za zaščito balzamičnega kisa iz Modene (Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena, ABM) obtožil Slovenijo izigravanja pravil.

»Na osnovi novega zakona, ki ga zdaj preverja Evropska komisija, bi se vsako mešanico vinskega kisa in mošta lahko imenovalo balzamični kis in se jo pod tem imenom tudi prodajalo,« je v torek v sporočilu za javnost oznanil direktor ABM Federico De Simoni. Predsednica konzorcija Mariangela Grosoli pa je dodala, da slovenska poteza ogroža »celotni sistem italijanske zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe«. Kmetijska stanovska organizacija Coldiretti pa se boji milijardne škode.

Kaj je storila Slovenija, je možno ugotoviti na spletišču Evropske komisije. V Bruslju so 3. decembra vpisali prejem sporočila s slovenskega kmetijskega ministrstva. V njem je obvestilo, da je minister Jože Podgoršek izdal nov pravilnik, ki določa pogoje za minimalno kakovost, označevanje in razvrščanje kisa in nadomestka za kis, dobljenega z redčenjem ocetne kisline.

Pravilnik obsega 18. členov, sporno je določilo v 14. členu, kjer med drugim piše, da se kot balzamični kis lahko označi vse, kar vsebuje »dodatek iz točke b) prvega odstavka 7. člena«. Tam pa piše: »Zgoščeni ali nezgoščeni sadni sokovi ter mošti.«

