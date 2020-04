V Italiji se epidemija umirja

V Italiji so v nedeljo zabeležili porast 486 obolelih ljudi (v soboto 809) ter 3047 novih primerov okužbe (3491). Podatki so primerljivi sobotnim, saj so tokrat analizirali manj brisov (50.708, v soboto pa 61.725), tako da je odstotek pozitivnih brisov 6-odstoten oziroma podoben povprečju iz prejšnjih dni. Koronavirus pa je zahteval še 433 življenj, tako da je število umrlih naraslo na 23.660. Dvakrat toliko pa je ozdravelih ljudi (47.055), potem ko je v zadnjih 24 urah okrevalo 2129 ljudi (v soboto 2200). Na intenzivni negi je 98 ljudi manj kot v soboto (skupno 2635), za 26 enot pa je naraslo število ljudi, ki se zdravijo v drugih oddelkih (skupno 25.033).