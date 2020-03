V Italiji se je okužilo 4000 zdravstvenih tehnikov

Med najbolj ogroženimi zdravstvenimi delavci v Italiji so medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Njihova zbornica sporoča, da se je z novim koronavirusom okužilo okoli 4000 uslužbencev. Medtem se je na razpis za zaposlitvijo novih zdravstvenih delavcev in tehnikov, ki ga je v petek objavilo ministrstvo za zdravje, prijavilo 9.448 ljudi.

Vlada med drugim precejšnja skrb zaradi morebitne izgorelosti zdravnikov in zdravstvenih delavcev, saj naj bi možnost, da izgorijo, po nekaterih ocenah presegala 50 odstotkov.