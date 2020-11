V Italiji se številke izboljšujejo, delno tudi v FJK

V Italiji so danes ob 225.940 testiranjih potrdili 26.323 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov se je rahlo zmanjšal in je bil danes 11,65-odstoten. Umrlo je 686 bolnikov s covidom-19, od začetka pandemije skupaj 54.363.

Zmanjšalo se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov, ki jih je 33.299, kar je 385 manj kot včeraj, ter na intenzivnih negah, ki jih je 3762 oz. 20 manj kot včeraj. Aktivno okuženih je 789.308, kar je 1415 več kot včeraj.

V FJK so ob 15.001 brisu danes potrdili 1432 novih okužb, toda gre za podatke, ki vključujejo večje število brisov, ki so jih opravili tudi v zasebnih laboratorijih od 1. oktobra, je sporočil podpredsednik FJK in odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Aktivno okuženih v FJK je trenutno 14.345, kar je 249 manj kot včeraj. Na intenzivnih negah leži 53 bolnikov, in sicer 2 manj kot včeraj, medtem ko se je število hospitaliziranih v covidnih oddelkih povečalo od včerajšnjih 594 na današnjih 604. V minulih 24 urah je umrlo 25 bolnikov s covidom-19, skupno v deželi od začetka pandemije je umrl 801 bolnik.

Ozdravelo je 14.249 ljudi, klinično zdravih je 349, v samoizolaciji pa je 13.339 ljudi.