V Italiji (skoraj) popolno zaprtje

Od jutri do 25. marca veljajo v Italiji še strožji ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Skoraj popolno zaprtje je danes ob 21.50 naznanil premier Giuseppe Conte. Odredil je zaprtje vseh trgovinskih dejavnosti, prodaje na drobno – izjema so trgovine z jestvinami oziroma osnovnimi življenjskimi potrebščinami in lekarne –, bare, pube in restavracije, ki bodo lahko hrano le dostavljali na dom. Zapreti morajo tudi frizerji in lepotni centri, medtem ko bodo lahko obratovala podjetja, ki opravljajo gospodarske dejavnosti oziroma tovarne in kmetije, spodbudil pa je agilno obliko dela oziroma delo na daljavo in koriščenje dopusta. »Zagotovili bomo nujne javne storitve, od javnih prevozov do bank in poštnih uradov,« je potrdil Conte in v odločnem govoru potrdil, da je Italija lahko zgled za ostale države, ki se bodo spopadale z boleznijo, ki je močno prizadela državni zdravstveni sistem in gospodarstvo. Imenoval je tudi Domenica Arcurija na položaj komisarja za dela bolnišnic v izrednih razmerah ter napovedal, da bo treba počakati vsaj nekaj tednov, da bo pri številu okuženih mogoče opaziti učinke drastičnih ukrepov. V prihodnjih dneh naj bi torej število še dodatno naraščalo. »To je trenutek, da naredimo še en korak, tistega najpomembnejšega,« je dejal Conte.