Danes okrog 9. ure so iz morja v Simonovem zalivu v Izoli potegnili utopljenko, poročajo Primorske novice. Reševalci Prehospitalne enote so potrdili njeno smrt. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gre za še eno smrtno žrtev utopitve na območju PU Koper od junija letos. V dneh po velikem šmarnu smo poročali, da je v letošnjem poletju letos v slovenskem morju umrlo osem oseb, skupno pa so jih iz morja reševali kar šestnajst.