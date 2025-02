V Izoli preiskujejo domnevno organiziran pretep med šolarji

Potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek pretepa med osnovnošolcema v Izoli, so z njune šole po navedbah Primorskih novic opozorili starše, da naj bi nekateri šolarji oblikovali »agencijo« za prirejanje pretepov pred gledalci. S primerom se intenzivno ukvarjajo policija in vse tri izolske osnovne šole, dodaja časnik.

Anita Leskovec s koprske policijske uprave je za Primorske novice potrdila, da so na eni od izolskih osnovnih šol obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerega so bili vpleteni osnovnošolci.

»Z vsakim takim primerom se res poglobljeno ukvarjamo in v sodelovanju z vsemi pristojnimi poskušamo narediti vse, da do takšnih ravnanj ne bi več prihajalo,« je poudarila Leskovec.

Pretep, katerega posnetek je zaokrožil na družbenih omrežjih, naj bi se zgodil v torek pred športno dvorano v Kraški ulici v Izoli. Na posnetku je videti, kako se vpričo številnih šolarjev, ki dogodek tudi snemajo s telefoni, spopadeta osnovnošolca, udarci pa so močni, tudi s pestjo v obraz, danes še piše časnik.

V šoli so ugotovili, da naj bi posamezni učenci treh izolskih osnovnih šol ustanovili skupino oziroma »agencijo«, katere namen naj bi bilo prirejanje množičnih pretepov pred gledalci. V skupini naj bi bili nekateri učenci devetega in osmega razreda, pa tudi nekaj mlajših šolarjev.

Šola, kjer so nad dogajanjem zelo zaskrbljeni, je o dogajanju poleg staršev in policije obvestila tudi center za socialno delo in izolsko občino. Staršem sporočajo, naj bodo pozorni na morebitne stiske otrok.