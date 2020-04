V Izoli umrl motorist

Na cesti pod izolsko bolnišnico je včeraj popoldne malo pred 15. uro izgubil življenje 39-letni motorist, poročajo Primorske novice. Avtomobil mu je presekal pot in je bilo silovito trčenje neizbežno. Motorist je zavrl, padel na levi bok in drsel po cesti, nakar je trčil v prednji del vozila. Utrpel je hude poškodbe, kljub prizadevanju zdravnikov je nato v bolnišnici umrl.

Avtomobil je vozil 39-letni voznik, ki se je peljal od krožišča pri bolnišnici proti Izoli. V blagem desnem ovinku je zapeljal na levo proti makadamski poti, ko je iz nasprotne smeri pripeljal voznik motornega kolesa.

Reševalci so poškodovanega motorista prepeljali v bolnišnico, od koder so po slabi uri sporočili, da so bile poškodbe prehude. Policisti so voznika avta preizkusili z alkotestom, ki je pokazal, da za volan ni sedel pod vplivom alkohola, pozitiven pa je bil test na mamila. Na kraju nesreče je bila tudi dežurna državna tožilka, preiskovalna sodnica je za oba voznika odredila strokovni pregled. Voznika avta, ki so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje, po končani preiskavi čaka kazensko ovadba.