V izrednih razmerah okrepili spletno prisotnost medijev

Evropska zveza dnevnikov v jezikih manjšin Midas se je včeraj vrnila v svojo »zibelko«, v tržaški Narodni dom, kjer se je v bistvu vse začelo. Čeprav je do formalne ustanovitve zveze dnevnikov prišlo leta 2001 na Palma de Mallorci, segajo njeni zametki v leto 1998, ko so se v Trstu v znameniti Fabianijevi stavbi prvič sestali uredniki in direktorji tridesetih dnevnikov ter sklenili, da se med seboj povežejo, je včeraj v uvodnem pozdravu na odprtju letne skupščine Midasa povedal član njenega upravnega odbora Bojan Brezigar.

Primorski dnevnik bi moral skupščino Midasa gostiti v lanskem letu, ob svoji 75-letnici, toda načrte je premešala globalna pandemija in dogodek se je po sili razmer takrat moral preseliti na splet. Predstavniki dnevnikov v jezikih manjšin so se zatorej v Trstu sestali letos, ko Midas praznuje okroglih 20 let. Nekaterim članom so sicer covidne omejitve preprečile potovanje, zato pri Midasu upajo, da se bodo prihodnje skupščine lahko v živo udeležili vsi, kar bo pomenilo, da je izredno stanje za nami. Brezigar je zatem na kratko predstavil zgodovino Narodnega doma, »slovenske duše v srcu Trsta«, ki ga trenutno slovenske organizacije lahko uporabljajo le z dovoljenjem tržaške univerze in proti plačilu, »kar je sramota,« je dejal. Sicer pa upa, da se bo postopek vrnitve palače slovenski narodni skupnosti, kateri je bila z nasiljem in ognjem iztrgana, kmalu sklenil. »Verjamem, da bo Narodni dom spet postal srce slovenske prisotnosti v Trstu,« je še dejal nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika, danes njegov predstavnik v odboru Midasa.

ČASOPIS, OKNO V SVET

Dobrodošlico je zatem izrekel še Igor Devetak, odgovorni urednik Primorskega dnevnika, ki se je v svojem nagovoru dotaknil tako zgodovine Trsta, Narodnega doma, v katerem je, med drugim, nastajal dnevnik Edinost, kot časopisa, ki ga berete. Spregovoril je tudi o tem, kako se je naš vsakdan spremenil v koronavirusnem času, o mejah, za katere smo že mislili, da so odpisane, a so ponovno zarezale v obmejni prostor in tako močno ohromile vsakdanje čezmejne stike, na katere smo navajeni.

V času lockdowna so časopisi in mediji nasploh za marsikoga bili okno v svet in v tem času so se vezi z bralci utrdile tudi s potezami, kakršna je bila omogočitev brezplačnega branja spletne izdaje časopisa, za katero se je odločil Primorski dnevnik. »Kljub osami smo v bralcih krepili čut za skupnost,« je dejal Devetak. Novim okoliščinam je bilo treba prilagoditi način dela, uredništvo se je zaradi dela na daljavo izpraznilo, v nobenem trenutku pa ni zastalo kolesje – tega poleg novinarjev sestavljajo tudi fotografi, delavci tiskarskega podjetja, raznašalci, oglaševalci in še kdo –, ki vsakodnevno omogoča izid dnevnika, je še poudaril.