V Karnijskih Alpah reševali skupino štirinajstih skavtov

V zahodnih Karnijskih Alpah so včeraj gorski reševalci priskočili na pomoč skupini štirinajstih skavtov iz Padove, ki jih je presenetilo slabo vreme. Kljub neugodnim vremenskim napovedim so se iz Saurisa odpravili do bivaka Francescutto v kraju Forni di Sopra. Na poti jih je na nadmorski višini 2100 metrov zajelo neurje z nevihto in vetrom ter izrazitim padcem temperature, kar jih je močno načelo. Nekaj skavtinj je bilo ob prihodu reševalcev blizu podhlajenosti, ena skavtinja pa je imela tudi težave z nogo.

Skupina je na pomoč poklicala ob 13.40. Na kraj so prišli reševalci iz kraja Forni di Sopra in je priletel reševalni helikopter civilne zaščite. Premražene in premočene skavte, stare od 16 do 22 let, so prepeljali na varno. Posredovanje se je zaključilo ob 16. uri.