V klopi s 16. septembrom

Prihodnje šolsko leto se bo v Furlaniji - Julijski krajini za vse začelo v četrtek, 16. septembra 2021. Učenci in dijaki bodo v klopeh ostali do 11. junija, vrtci pa bodo odprti do 30. junija.

Novoletne počitnice bodo trajale od 24. decembra do 6. januarja, trije pouka prosti dnevi bodo tudi ob pustu, in sicer med 28. februarjem in 2. marcem. Ob veliki noči pa bodo šole in vrtci zaprti od 14. do 19. aprila.

Razpored je s soglasjem deželnega šolskega urada pripravila deželna vlada. Z njenim sklepom je tako odpadla možnost, da bi se šolsko leto začelo že 1. septembra, kar je bil namen državne vlade. Zamisli so se dežele postavile po robu.