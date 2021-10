V koloni čakali pet ur

V četrtek ob 17. uri sta v ovinku med Hrušico in Podgradom trčila tovornjaka, poročajo Primorske novice. 39-letni voznik reškega tovornjaka je vozil proti Hrušici in na ravnem delu ceste premočno pritisnil na plin. V blagem desnem ovinku mu je nasproti pripeljal 50-letni voznik s tovornjakom puljske registracije, zaradi česar se je mlajši voznik verjetno nekoliko ustrašil in pritisnil na zavoro. Zaradi tega je njegovo prazno prikolico v ovinku zaneslo čez sredinsko črto, naravnost v kabino nasproti vozečega tovornjaka.

Trčenje je bilo tako silovito in zaradi prazne prikolice tudi glasno, da so ga dober kilometer stran v Hrušici slišali številni domačni. Po trčenju je puljski tovornjak obstal s kabino prečno na sredini ceste, reški pa se je z razbitim zadnjim delom prikolice ustavil nekaj deset metrov stran. Na pomoč so prihiteli gasilci iz Ilirske Bistrice in Podgrada, bistriški policisti ter reševalci. Ti so oskrbeli voznika puljskega tovornjaka in ugotovili, da je v nesreč utrpel le lažje poškodbe. Prepeljali so ga v bistriški zdravstveni dom.

Medtem pa se je v ovinku začelo reševanje tovornjakov, da bi lahko čim prej znova stekel promet. Ker sta bila oba tovornjaka tako poškodovana, da nista mogla več naprej, je bilo takoj jasno, da bo odstranjevanje razbitin težko in predvsem dolgotrajno. Vozniki, ki so ostali ujeti v kolonah na obeh straneh, so se prebijali po makadamskih poteh čez Podbeže ali mimo tovarne Plama, vozniki tovornjakov pa so ugasnili motorje in nemočno čakali. Medtem so iz Hrvaške pripeljali nekaj praznih tovornjakov, na katere so naložili prikolico in vlečno vozilo puljskega tovornjaka, njegovo prikolico so zapeli z drugim vlečnim vozilom, vlečno vozilo reškega tovornjaka pa je lahko samo odpeljalo. Reševanje tovornjakov je trajalo pet ur. Šele nekaj minut po deseti uri zvečer je promet po glavni cesti znova nemoteno stekel.