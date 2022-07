V Kopru svojci pogrešajo 49-letnega Aleksandra (Sandija) Jambrovića. Nazadnje so ga opazili v torek, 19. julija, ob 8.30 na Čevljarski ulici v Kopru, so sporočili policisti. Nato je izginil neznano kam. Vse, ki bi ga mogoče kje opazili, prosijo, da to takoj sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.