V Kopru prepovedali uporabo otroških igral

Mestna občina Koper uvaja nove ukrepe za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom. Med drugim od danes velja popolna prepoved uporabe otroških igral in javnih športnih površin. Kršiteljem grozi kazen od 1000 do 3000 evrov. Odločitev so sprejeli, ker so bile javne športne in druge površine ter otroška igrišča kljub priporočilom in napotkom o omejitvi stikov zelo obiskani.

Jutri opolnoči bo predvidoma začela veljati prepoved zbiranja več kot petih ljudi na javnih površinah, danes pa so je že spremenil delovni čas prodajaln. Med 8. in 10. uro bodo imele prednost pri nakupu in vstopu v trgovine ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice.