V Kopru rekordno število ladijskih potnikov

V Koper je danes priplul 110.505. ladijski potnik, s čimer je občina presegla rekordno število 108.820 iz leta 2011. S potniško ladjo ladjarja Holland America Cruise Line je v Koper prispelo 2626 potnikov. Do konca sezone pričakujejo še šest ladij za križarjenje s skupno približno 5000 potniki. Vključno z današnjo je v Koper letos priplulo 66 potniških ladij, so v skupnem sporočilu za javnost navedli v Mestni občini Koper in Luki Koper.

Sezono bodo v Kopru letos sklenili s skupno 72 prihodi potniških ladij, kar je nekoliko manj kot rekordnega leta 2011, ko se jih je ob potniški terminal privezalo 78. So pa zato letos ladje, ki priplujejo v Koper, večje in z večjim številom potnikov. »Vse več je tudi ladjarjev višjega cenovnega razreda, ki cenijo kakovost storitev in pestrost destinacije. To so ladje ladjarjev Azamara, Silversea, Oceania, Regent Seven Seas, Crystal Cruises in Viking, s katerimi plujejo predvsem turisti iz Velike Britanije, Nemčije in Severne Amerike,« so pojasnili v občini in pristanišču.