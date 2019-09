V kraški jami kot na Luni

Šest astronavtov iz petih vesoljskih agencij se je minulih dneh v sklopu programa Caves urilo v kraškem podzemlju. V eni izmed večjih jam na skrivni lokaciji v bližini Divače so preživeli šest dni in nabirali znanje in izkušnje za delo v zahtevnih razmerah, primerljivim tistim na drugih planetih ali na primer na Luni. Na površje so prišli včeraj in s predstavniki številnih domačih in tujih medijev na novinarski konferenci – ta se je odvijala v Divaški jami - delili sveže izkušnje, ki so jih pridobili med urjenjem v podzemnem svetu.

