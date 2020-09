V Križu odšla zadnja »peškadorka«

Z Marijo Bogatec, ki se je poslovila v starosti 94 let, je odšla ena zadnjih neposrednih pričevalk kriške ribiške zgodovine. Gospa Miljana, kot so jo poznali vsi v Križu, je bila namreč zadnja še živeča prodajalka rib, ki so ji v vasi pravili »peškadorke«. Prejšnji ponedeljek se je udeležila tradicionalnega romanja na Barbano, nekaj dni prej pa predstavitve dokumentarca TV Slovenija Za vedno tu, ki ga je režiserka in scenaristka Magda Lapajne posvetila polpretekli zgodovini naših obmorskih krajev, od Štivana do Milj. »Smo smrdele po ribah, a smo bile ekološke,« je pokojna Miljana v kriškem narečju povedala v televizijsko kamero in te besede ponovila občinstvu v Domu Alberta Sirka, kjer si je prislužila zaslužen aplavz.

Pred drugo svetovno vojno je bilo v Križu preko sedemdeset »peškadork«. Od vaških ribičev so zjutraj dobivale dnevni ulov in ga potem prodajale v Trstu in po Krasu. Stopnice, steze, ceste: vso pot so prepešačile s plenirjem ali »kašeto« na glavi. Od Štivana do Bazovice, od Štanjela do Sežane, vsaka je imela svoj predel in svoje stranke, je pred štirimi leti ob odprtju Ribiškega muzeja Miljana povedala Ivani Suhadolc, ki jo je intervjuvala za Primorski dnevnik. »Jemem škumbra, srdjela jenu srduna ... Samua z desjet šoldou bo večjerja fina, ublezavala se buo usa družina,« tako je njihovo živahno in glasno prodajanje spesnila Marija Mijot.