V letu rekordnega števila množičnih pobojev spet streljali

Nedaleč od Dallasa v ameriški zvezni državi Teksas je včeraj, 29. decembra, v cerkvi West Freeway eden od vernikov med mašo vstal s klopi, potegnil puško in začel streljati. Pri tem je ubil eno osebo, ustavila pa sta ga dva oborožena prostovoljna varnostnika. Po krajšem streljanju sta obležala mrtva tudi napadalec in eden od varnostnikov. Motiv napadalca še ni znan, šlo pa naj bi za lokalnega potepuha, ki je bil že večkrat aretiran.

Guverner Teksasa Greg Abbott je prebivalce države pozval, naj molijo za žrtve in svojce ter celotno skupnost kraja White Settlement, ki leži zahodno od Dallasa. »Cerkve bi morale biti svete in hvaležen sem faranoma, ki sta se hitro odzvala in ustavila strelca ter s tem preprečila še več žrtev,« je tvitnil guverner. To je bil že drugi napad na verski objekt v ZDA v 24 urah. V soboto je moški z nožem napadel sinagogo severno od mesta New York in zabodel več vernikov.

Ravno pred tema napadoma pa so sporočili, da so v ZDA letos zabeležili rekordno število množičnih pobojev. Po podatkih, ki so jih zbrali Associated Press, USA Today in univerza Northeastern University, je bilo v 41 pobojih ubitih 211 ljudi. Množičen poboj je definiran kot incident, v katerem so ubiti najmanj štirje ljudje, pri čemer storilec ni vštet.

Najbolj krvava letos sta bila poboja maja v Virginia Beachu, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, in avgusta v El Pasu, ki je terjal 22 življenj. Po navedbah raziskovalcev je bilo v 33 od 41 pobojev uporabljeno strelno orožje. Med zveznimi državami so največ množičnih pobojev našteli v Kaliforniji, in sicer osem.

Baza podatkov spremlja množične poboje od leta 2006, raziskave pa segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, vendar tako velikega števila pobojev do zdaj še ni bilo. Drugo mesto po številu množičnih pobojev zaseda leto 2006, ko so našteli 38 primerov.

Čeprav je bilo leto 2019 rekordno po številu množičnih pobojev, pa ni bilo najbolj krvavo. To je bilo leto 2017, ko je v množičnih pobojih umrlo 224 ljudi. Takrat se je zgodilo tudi najbolj krvavo množično streljanje v zgodovini ZDA, ko je bilo na festivalu v Las Vegasu ubitih 59 ljudi.