V Ljubljani so se zavzeli za odprtje meje

Odprtje meje med Italijo in Slovenijo bo osrednja tema današnjega obiska italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia v Ljubljani. Njegova želja, da bi slovenska vlada preklicala omejitve pri vstopu v državo za italijanske državljane, je tudi želja predstavnikov slovenske manjšine, ki so se v slovenski prestolnici pogovarjali s predsednikom države Borutom Pahorjem, zunanjim ministrom Anžetom Logarjem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch. Pogovorov v Ljubljani so se udeležili predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, deželna svetnika FJK Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) in Danilo Slokar (Liga) ter vodja Slovencev v Demokratski stranki Maja Tenze, ki je zastopala senatorko Tatjano Rojc. Edina Slovenka v italijanskem parlamentu je sicer Pahorju, Logarju in Jaklitschevi poslala pismo, v katerem je opozorila, da so Slovenci v Italiji omejitve na meji zaradi pandemije »doživljali s posebno tesnobo«. A največ besed so včeraj namenili vprašanju Narodnega doma v Trstu.