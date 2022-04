V Lvovu na pobudo italijanskih aktivistov potekal sprevod za mir

V Lvovu je popoldne okrog 200 italijanskih aktivistov priredilo »prvi sprevod za mir na vojnem območju v okviru mednarodne civilne družbe«. Pobudniki, sicer udeleženci mirovne karavane »Stop the war now«, so krenili po ulicah iz Lvova na trg pred železniško postajo, kjer vsak dan več tisoč ljudi poskuša pobegniti pred vojnim nasiljem v evropske države. Karavana, v kateri je bilo približno sedemdeset vozil, je v Lvov tudi pripeljala 35 ton humanitarne pomoči, ki jo je dostavila lokalnim dobrodelnim in humanitarnim organizacijam. V popoldanskih urah je potekala skupščina, po kateri je po mestnih ulicah krenil sprevod. Organizatorji opozarjajo, naj bo mednarodna javnost na dogodke v Ukrajini še naprej pozorna, saj obstaja bojazen, da se zaradi dolgotrajnosti vojne v očeh mednarodne javnosti pogled na vojno nasilje počasi »normalizira«.

Karavana bo odpeljala v Italijo okrog 350 beguncev, ki so začasno nameščeni pred železniško postajo v Lvovu ali drugih mestih.

V Italijo je medtem doslej prispelo več kot 80.000 ukrajinskih beguncev. Samo v zadnjih 24 urah so jih prijavili 1500. Med begunci je več kot 41.000 žensk in 30.000 mladoletnikov.