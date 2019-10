V Mariboru uspešno odstranili prvo bombo

Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so na območju gradbišča v bližini največjega mariborskega nakupovalnega središča malo pred 14. uro uspešno deaktivirali prvo od dveh nedavno najdenih letalskih bomb.

Kot je povedal vodja mariborskih poklicnih gasilcev Aleš Ciringer, so akcijo izpeljali po načrtih. Po njegovih besedah so zadovoljni tako s postopkom evakuacije stanovalcev kot tudi z uspešno deaktivacijo bombe, saj so pirotehniki svoje delo opravili hitro in učinkovito. Ob tem se je zahvalil vsem prebivalcem, ki so dobro sodelovali. Pred akcijo so namreč morali evakuirati 80 ljudi. V akciji je sodelovalo okoli 150 ljudi, od tega 70 prostovoljnih gasilcev in 15 gasilcev poklicne brigade, ob njih pa tudi predstavniki civilne zaščite, policisti, reševalci in komunalni delavci, ki so pomagali pri zaporah cest.