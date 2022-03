V Mariupolju naj bi umrlo že več kot 1200 civilistov

Ruske sile so vse bližje ukrajinski prestolnici Kijev. Še vedno pa potekajo srditi spopadi v okolici Mariupolja, kjer je ruska vojska po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napadla humanitarni koridor. Po njegovih besedah je sicer ukrajinska mesta zapustilo 100.000 ljudi. Ukrajinska vojska je sporočila, da skuša sovražnik uničiti obrambo ukrajinskih sil okoli regij zahodno in severozahodno od prestolnice Kijev.

Na severovzhodnem delu Kijeva pa so zbrana številna ruska oklepna vozila. V predmestjih Buča in Irpin potekajo srditi spopadi za nadzor nad glavno avtocesto, ki vodi proti prestolnici. Ruske sile sicer obsegajo vsaj štiri večja ukrajinska mesta.

Srditi spopadi potekajo v pristaniškem mestu Mariupolj, kjer je bila v sredinem napadu ruske vojske uničena porodnišnica. Zelenski je sporočil, da je v Mariupolj poslal konvoj tovornjakov s hrano, vodo in zdravili. Vendar pa so »okupatorji sprožili tankovski napad ravno tam, kjer naj bi bil ta koridor«, je dejal v videonagovoru.

Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je medtem dejal, da so ruska vojaška letala v četrtek stanovanjska območja ciljala vsake pol ure, pri čemer so pobijali civiliste, starejše, ženske in otroke. Razmere v mestu je opisal kot apokaliptične. Po njegovih besedah je v desetih dneh stalnih napadov na mesto tam umrlo že več kot 1200 civilistov.

Zunanja ministra Rusije in Ukrajine Sergej Lavrov in Dmitro Kuleba medtem Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) na pogovorih v Turčiji nista podala zagotovil o varnosti ukrajinskih jedrskih elektrarn, je sporočil direktor IAEA Rafael Grossi. Sta pa obe strani izrazili pripravljenost na sodelovanje z agencijo. Grossi se je v četrtek v turški Antalyi ločeno sestal s Kulebo in Lavrovom, ki sta se tam srečala tudi med seboj.