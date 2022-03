V Mariupolu naj bi bilo ujetih 100.000 ljudi

Ukrajinska vojska po lastnih navedbah ohranja svoje položaje, čeprav ruske sile še naprej vztrajajo pri okrepljenih zračnih napadih. Napredovanje ruskih vojakov so ustavili na več frontah. So pa ruski vojaki napadli vojaške tarče na severozahodu Ukrajine.Ukrajinski vojaki niso uspeli ustaviti napredovanje ruskih sil med drugim pri kraju Slovjansk na območju Donecka, obranili pa so tudi Mikolajiv na jugu države ter Černigiv na severovzhodu. Tudi oblegani Mariupol z vseh strani še naprej branijo ukrajinske sile.

Mariupol je pomembna tarča ruskih napadov, saj bi z njegovim zavzetjem ruske sile ustvarile kopenski most med priključenim Krimom in zavzetim območjem Donbasa. V Mariupolu ostaja ujetih okoli 100.000 ljudi, je v nagovoru ponoči sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Humanitarne razmere v mestu se poleg tega slabšajo, poskuse reševanja civilistov prek koridorjev pa po njegovih besedah ovira ruska stran. Povedal je, da tamkajšnje preostalo prebivalstvo živi v nehumanih pogojih, v popolni blokadi, brez hrane, vode in zdravil ter pod nenehnim obstreljevanjem in bombardiranjem.

Samo v zadnjih 24 urah je po njegovih besedah mesto zapustilo več kot 7000 ljudi. A prizadevanja za reševanje civilistov prek koridorjev ovirata »rusko obstreljevanje in teror«, je zatrdil in navedel primer ene od skupin, ki da so jo med potovanjem po dogovorjenem humanitarnem koridorju zajeli Rusi. Znova je pozval Rusijo, naj omogoči varne humanitarne koridorje.