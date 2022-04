V Mariupolu začasna prekinitev ognja

V obleganem pristaniškem mestu Mariupol je v veljavo stopila prekinitev ognja, ki naj bi omogočila evakuacijo civilistov. Oblasti v Mariupolu in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) sicer opozarjajo, da nimajo dostopa do mesta. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je prekinitev ognja stopila v veljavo ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času).

Ruski generalmajor Mihail Mizincev je sporočil, da bodo prebivalce iz mesta evakuirali ob podpori ICRC in urada ZN za begunce (UNHCR).

Oblasti v Mariupolu so sicer davi sporočile, da so evakuacijske poti še zaprte. Zaenkrat so tako začeli evakuirati le ljudi iz bližnjega Berdjanska, do kamor se je že pred dnevi uspelo prebiti nekaterim ljudem iz Mariupola.

Tudi ICRC je potrdil, da se konvoju več kot 40 avtobusov ni uspelo prebiti do Mariupola, ampak le do Berdjanska, ki je pod nadzorom ruskih sil. Tam so jih tudi oplenili. Nekaterim avtobusom se je nato uspelo vrniti v Zaporožje s civilisti. ICRC je že pred tem poročal, da je konvoj s humanitarno pomočjo za Mariupolj obtičal v Zaporožju. Kasneje so sicer le prejeli varnostna zagotovila z vseh strani, zato se je na pot odpravil konvoj s tremi vozili. Njihova temeljna naloga bo podpora civilistov, ki želijo zapustiti mesto.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je še sporočilo, da tokratni poskus vzpostavitve humanitarnega koridorja sledi pozivu nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.