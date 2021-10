V Meranu spet župan italijanske narodnosti

V Meranu, ki je po Bocnu največja južnotirolska občina, bo spet župan italijanske narodnosti. Novi župan je Dario Dal Medico, ki je v včerajšnjem drugem volilnem krogu za peščico glasov (neuradno 96) premagal Paula Röscha, kar v odstotkih pomeni 50,3 proti 49,7. Zadnji župan italijanske narodnosti je bil demokristjan Giuseppe Rossi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Dal Medico je izraz desnosredinskih občanskih list, zanj pa so glasovali tudi tisti, ki so se v prvem krogu opredelili za Ligo in stranko Bratje Italije. Rösch, ki pripada zelenim, je užival podporo levosredinskih občanskih list ter Demokratske stranke in Gibanja 5 zvezd. Župan in njegov tekmec sta se pomerila tudi lansko jesen, takrat je tesno zmagal Rösch, ki pa zaradi prepirov znotraj zmagovite koalicije ni uspel sestaviti odbora, tako da je Meran prevzel izredni komisar.

Županska kandidatka Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Katharina Zeller se ni prebila v drugi krog, saj je v prvem krogu prejela nekaj nad 18 odst. glasov. Njena stranka volivcem ni dala napotkov ali nasvetov za drugi županski krog, bo pa skoraj gotovo imela predstavnike v novi občinski upravi, kjer sicer po južnotirolskem statutu morajo obvezno sedeti zastopniki nemške in italijanske skupnosti, na ladinskem jezikovnem območju pa tudi Ladinci.