V minulem tednu rahel porast števila okužb

V FJK so v med 23. in 29. marcem potrdili 6,4-odstotni porast števila okužb v primerjavi s tednom prej, izhaja iz poročila fundacije Gimbe. Povečala se je tudi incidenca aktivno okuženih, ki je trenutno 1909 na 100.000 prebivalcev, teden prej pa je bila 1763 na 100.000. Pod opozorilnim pragom sta bodisi zasedenost rednih covidnih oddelkov (10,3-odstotna) kot zasedenost oddelkov za intenzivno nego (4-odstotna).

V FJK so sicer danes ob 4854 PCR testiranjih potrdili 426 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8,78-odstoten. Opravili so še 5098 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 578 novih okužb (delež 11,34-odstoten).

V bolnišnicah se na rednih covidnih oddelkih zdravi 136 bolnikov s covidom-19, kar je šet več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje pet, štrije manj.

Umrli so trije bolniki s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 334.244 bolnikov s covidom-19, in sicer 72.782 na Tržaškem, 138.535 na Videmskem, 80.532 na Pordenonskem in 37.361 na Goriškem.