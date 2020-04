V morju pred koprskim potniškim terminalom so našli avtomobil renault clio z moškim truplom. Gasilci in potapljaška služba so ga potegnili iz morja. Po neuradnih informacijah so ugotovili, da naj bi šlo za 36-letnega Koprčana, ki so ga pogrešali od konca marca. Policisti ugotavljajo okoliščine dogodka.