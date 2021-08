V morju pri Izoli umrl 58-letni moški

Policisti iz Kopra so včeraj posredovali v Izoli, kjer se je v morju utopil 58-letni moški iz Novega mesta. Usodna slabost ga je obšla med plavanjem. Reševalca sta ga opazila, da je nagnjen naprej in z glavo v vodi. Takoj sta posredovala in ga potegnila iz vode ter ga pričela oživljati, njun trud pa je bil na žalost zaman

Gre za osmo smrtno žrtev zaradi utopitve na območju PU Koper, so sporočili policisti, skupno pa so letos iz morja reševali kar šestnajst oseb, ki jih je obšla slabost. V letošnjem poletju so obravnavali več utopitev, ki so bile povezane z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem, so zapisali. »Ko iščemo ohladitev na urejenih in neurejenih kopališčih, včasih pozabimo na lastno varnost,« opozarjajo policisti. Zato svetujejo previdnost za prijetno in varno ohladitev. Vzrokov za utopitev je bilo več, med njimi tudi različne bolezni in alkohol.