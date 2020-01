V Naklu pri Divači požar povzročil razdejanje

Domačini iz vasi Naklo pri Divači in skoraj 30 gasilcev so vstop v novo leto praznovali v ognju, poročajo Primorske novice. Nekaj minut po polnoči je zagorel senik v Naklem, gasilci in domačini so se z njim borili vso noč in pospravljali razdejanje do devetih dopoldne. Zgorelo je dobrih dvanajst ton sena, skoraj vsa lanska košnja.

Požar so pogasili gasilci iz ZGRS Sežana, PGD Divača in PGD Senožeče. Policisti so bili o požaru obveščeni nekaj minut čez polnoč. Po prvih ugotovitvah je skupina ljudi v bližini praznovala in nazdravljala ter prižgala nekaj petard in ognjemetov. Domnevno bi lahko ena od raket padla na streho objekta, kar je povzročilo požar, sporočajo iz PU Koper. Policisti zbirajo informacije.