V Narodnem domu vsaj še pet let prevajalci

Na osnovi memoranduma, ki so ga v ponedeljek podpisali v Trstu, lahko sklepamo, da bo Visoka šola za tolmače in prevajalce še najmanj pet let v Narodnem domu. Šele takrat bi se lahko začel postopek vselitve slovenskih – in morebiti drugih – organizacij, kar pa bo terjalo še dodatnih nekaj let.

Memorandum našteva pet faz realizacije. Najbolj zamudna se zdi četrta, ko bosta vajeti prevzeli Občina Trst in ministrstvo za visoko šolstvo. Občina mora tržaški univerzi odstopiti štirinadstropno nepremičnino Gregoretti 2 v svetoivanskem parku. Sprejeti pa mora tudi akt o spremembi namembnosti nepremičnin, ki so navedene v memorandumu.

A če se to ne zdi zapleten postopek, je bolj zamudna naloga, ki jo mora opraviti ministrstvo za visoko šolstvo. V Rimu bodo morali najti denarna sredstva, s katerimi bi tržaška univerza obnovila stavbo Gregoretti 2. Eno leto običajno vzame samo izdelava in sprejem posameznih načrtov (osnutek, dokončni načrt in izvedbeni načrt), pred izdajo gradbenega dovoljenja pa sledijo še morebitni drugi administrativni akti. Naposled pa je treba z razpisom izbrati še izvajalca del, obnova stavbe v parku pri Svetem Ivanu pa terja vsaj leto.

V najboljšem primeru bi bila zato stavba Gregoretti pripravljena na vselitev prevajalske šole konec leta 2024, kar pa je glede na vse dejavnike, ki lahko upočasnijo izvajanje dogovora, izrazito optimistična napoved.

Sledi sicer še štirimesečni rok za selitev visoke šole iz mest k Svetemu Ivanu, kar glede na obsežno število kabinetov in učilnic ne bo enostavno. Prevajalska šola bi se po najboljšem scenariju lahko preselila poleti leta 2025.