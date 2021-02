V nedeljo oranžni alarm v gorah

Vremenska slika se bo ob izraziti odjugi in ob prehodu vremenske fronte v prihodnjih dneh zaostrila. Arso je za nedeljo objavil rumeni alarm v nižinah zahodne Slovenije in oranžni alarm v gorah.

V nedeljo bo v gorah velika nevarnost snežnih plazov. Na številnih dovolj strmih pobočjih bo snežna odeja le slabo do zmerno stabilna, opozarjajo pri Arsu. V gorah v nedeljo pričakujejo tudi izdatnejše padavine.

Za nižine zahodne Slovenije so objavili rumeni alarm. Pojavljali se bodo okrepljeni sunki vetra in izdatnejše padavine. Rumeni alarm je sicer Arso za gorski svet zahodne Slovenije objavil tudi danes in jutri zaradi znatne nevarnosti snežnih plazov.