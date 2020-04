V nedeljo prve plohe, znanilke spremembe

Danes in jutri se bo nadaljevalo sončno in za ta čas toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih bolj oddaljenih od morja do okrog 25 stopinj Celzija, ob morju bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj.

V nedeljo bo že več spremenljivosti. Od zahoda bo pritekal nekoliko bolj vlažen zrak, nestanovitnost pa bo nekoliko povečala tudi vremenska fronta, ki se bo od severa približala Alpam. Ponekod bodo čez dan nastale kratkotrajne plohe. Količine padavin bodo vsekakor povečini skromne.

V ponedeljek bo prevladovalo precej sončno vreme. Od torka, ko bodo vetrovi obrnili od jugozahoda, bo že več spremenljivosti. V torek ni ravno izključeno, da bo padlo nekaj kapelj dežja.

V sredo bo naše kraje dosegla višinska dolina z atlantskim zrakom, ki bo vplivala na vreme pri nas predvidoma do petka. Prišlo bo do poslabšanja s padavinami. Po daljšem času bodo, kot kaže, količine dežja vendarle vsaj zmerne, kar bi moralo pozitivno vplivati na sedanje sušne razmere, ki postajajo iz dneva v dan težje. Ozračje se bo tudi nekoliko ohladilo.