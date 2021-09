V nedeljo zvečer prve krajevne padavine

Danes bo še prevladovalo povečini stanovitno in v glavnem precej sončno vreme. Nekoliko se je otoplilo, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

Jutri bo ob delnih dnevnih razjasnitvah v popoldanskih urah oblačnost mestoma že naraščala. Ponekod bodo proti večeru že možne prve krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim.

V noči na ponedeljek, ko bo naše kraje dosegla oslabljena vremenska fronta, in v ponedeljek, bo povečini spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Popoldne in zvečer se bo ozračje umirjalo. Zapihala bo šibka burja.

V torek bo stanovitno in povečini sončno.